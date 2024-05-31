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Военная операция на Украине ,  
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Сирены в Татарстане и сбитый беспилотник. Видео

Кадры сирен воздушной тревоги из-за беспилотника в Татарстане
Сюжет
Военная операция на Украине

Сирены в Татарстане и сбитый беспилотник. Видео
Video

Утром 31 мая над Татарстаном сбили украинский беспилотник. Как уточнили в Минобороны, дрон уничтожили дежурные средства ПВО.

На видео слышны звуки сирен. В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что звучащие на производстве сирены — это сигнал «Внимание всем!», который означает необходимость эвакуации.

Беспилотник упал в поле, здания не получили повреждений, пострадавших также не было.

Перед уничтожением аппарата в регионе ограничили прием и отправку самолетов в аэропортах Нижнекамска и Казани. Направляющиеся в казанскую воздушную гавань рейсы перенаправили на аэродром в Самару. В 8:30 мск Росавиация сняла ограничения.

Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

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