 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Движение автомобилей перекрыли около 04:06. Находящихся на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост перекрыли второй раз за ночь, первый раз это произошло около 02:14. Через час движение по мосту было возобновлено.

В Крыму раскрыли готовившийся Киевом план терактов на железной дороге
Политика

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Крымский мост Крым ограничение движения
Материалы по теме
Диверсант рассказал о плане ударить ракетами по поезду в Крыму
Политика
Минобороны заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
В Киеве прогремели взрывы Политика, 05:15
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов Политика, 05:11
Почти 80% российских компаний подняли зарплаты за последний год Общество, 05:00
Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за ночь Политика, 04:48
Убийцу участника «Дома-2» арестовали за поджог стриптиз-клуба Общество, 04:31
«Здесь лучшие люди города». В Екатеринбурге депутат поспорил с вице-мэром Политика, 04:17
Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе Политика, 04:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела Политика, 03:57
Белый дом отреагировал на вердикт Трампу фразой про верховенство закона Политика, 03:28
Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России Политика, 03:07
В Австралии мужчину назначили секретарем по «изменению поведения мужчин» Политика, 03:06
Юристы оценили идею Верховного суда о квалификации дел по клевете Общество, 03:00
Что означает обвинительный вердикт Дональду Трампу Политика, 02:58
Пентагон не подтвердил разрешение ВСУ бить по целям в России Политика, 02:34