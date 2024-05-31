Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за ночь

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Движение автомобилей перекрыли около 04:06. Находящихся на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост перекрыли второй раз за ночь, первый раз это произошло около 02:14. Через час движение по мосту было возобновлено.

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог.