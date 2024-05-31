Убийцу участника «Дома-2» арестовали за поджог стриптиз-клуба

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Юрия Жидкова, обвиняемого в поджоге клуба «R2» в центре города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Жидкова обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 27 мая Жидков проник в клуб, разлил в помещении воспламеняющуюся жидкость и поджог ее. Затем мужчина скрылся с места происшествия. Ущерб «R2» оценивается в минимум 1 млн руб.

Пресс-служба петербургских судов отметила, что в 2012 году Жидков был осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК). В 2018 году он освободился условно-досрочно.

По данным «Коммерсанта», Жидков — совладелец стриптиз-клуба «R2», из-за конфликта с компаньоном его отстранили от управления заведением, что и стало поводом для поджога. Как пишет газета, в 2012 году его осудили за убийство участника реалити-шоу «Дом-2» Андрея Кадетова. По версии следствия, мотивом убийства стала месть: Жидков приревновал убитого к своей бывшей девушке, которая ранее обвинила Кадетова в изнасиловании.