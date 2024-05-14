МЧС ответила на данные о поджоге квартиры «для изгнания демонов»

Фото: Владислав Шатило / РБК

В городе Люберцы в Московской области произошел пожар в четырехкомнатной квартире, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Загорелась квартира в доме на улице Юности, площадь пожара составила 15 кв. м. Сгорела одна комната квартиры. По данным МЧС, никто не пострадал.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Люберцах девушка устроила пожар «во время обряда по изгнанию демонов» из квартиры на улице Юности. По словам очевидцев, девушка сказала, что «дом построен неправильно» и «там были демоны».

После того как квартира, расположенная на первом этаже, загорелась, девушка вышла на улицу через окно, села на лавочку и стала читать книгу. По данным Baza, на место вызвали сотрудников оперативных служб, девушку забрали медики. Msk1 уточняет, что пожар произошел в ЖК «Люберецкий».