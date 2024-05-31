Белый дом отреагировал на вердикт Трампу фразой про верховенство закона

В Белом доме уважают верховенство закона. Так представитель американской администрации Иен Сэмс прокомментировал вердикт присяжных по делу экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы уважаем верховенство закона, и у нас нет никаких дополнительных комментариев», — сказал пресс-секретарь Белого дома, передает The New York Times.

Присяжные признали Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой документации. Полностью приговор и меру наказания для политика огласят 11 июля.

По версии следствия, юрист Трампа по его просьбе подкупил порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы она публично не рассказывала о связи с политиком перед президентскими выборами. Выплату ей оформили как гонорар юристу.

После оглашения вердикта присяжных Трамп заявил, что «не сделал ничего плохого» и «очень невиновен». Он назвал судебный процесс «сфальсифицированным» и «позорным». Политик сказал, что США «катятся к чертям» и пообещал бороться за спасение страны.