Белый дом отреагировал на вердикт Трампу фразой про верховенство закона
В Белом доме уважают верховенство закона. Так представитель американской администрации Иен Сэмс прокомментировал вердикт присяжных по делу экс-президента США Дональда Трампа.
«Мы уважаем верховенство закона, и у нас нет никаких дополнительных комментариев», — сказал пресс-секретарь Белого дома, передает The New York Times.
Присяжные признали Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой документации. Полностью приговор и меру наказания для политика огласят 11 июля.
По версии следствия, юрист Трампа по его просьбе подкупил порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы она публично не рассказывала о связи с политиком перед президентскими выборами. Выплату ей оформили как гонорар юристу.
После оглашения вердикта присяжных Трамп заявил, что «не сделал ничего плохого» и «очень невиновен». Он назвал судебный процесс «сфальсифицированным» и «позорным». Политик сказал, что США «катятся к чертям» и пообещал бороться за спасение страны.
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