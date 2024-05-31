В Дагестане отменили приговор суда после смерти осужденного и адвоката
Апелляционная инстанция отменила приговор районного суда в Дагестане в отношении виновника ДТП, которого убил отец жертвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
В мае 2023 года Владимир Григорьянц за рулем автомобиля Mazda сбил 14-летнего подростка, который ехал на мопеде. Юноша умер на месте. Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса). Суд назначил ему полтора года ограничения свободы.
Отец погибшего подростка не согласился с решением суда и вскоре после оглашения приговора застрелил Григорьянца и его адвоката Сергея Осипова на автостоянке. В результате стрельбы также пострадал один человек.
Верховный суд рассмотрел дело о ДТП в апелляционном порядке и установил, что суд не дал должную оценку представленным доказательствам и наличию противоречий по делу. В итоге приговор районного суда был отменен. ВС вынес также три частных постановления — в адрес судьи районного суда, и. о. районного прокурора и следователя ОВД по Ногайскому району.
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