Анапу лишили статуса города

Анапа (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Статус Анапы в Краснодарском крае официально изменили с города на муниципальный округ. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

Смена статуса связана с проведением административно-муниципальной реформы по всей стране. Депутаты приняли закон «О наделении муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края статусом муниципального округа» для приведения статуса Анапы в соответствие с федеральным законом.

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа», — заявил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Новый статус Анапы не является основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления городского округа, сообщили в заксобрании региона.

Статус города крепость Анапа получила в декабре 1846 года указом царя Николая I, а в 1866 году город приобрел статус курорта. По данным на 2023 год, общая численность жителей городского округа Анапа составила 203,9 тыс. человек, но из них только 82,6 тыс. — городское население, остальные отнесены к сельскому. Плотность населения — 1402,01 чел./км².

Госдума приняла законопроект о муниципальных округах весной 2019 года. Муниципальный округ отличается от городского округа тем, что в него можно объединять поселения не менее чем из трех населенных пунктов.

По документу при создании городского округа необходимо, чтобы две трети населения объединяемых в округ поселений проживали в городах и других городских населенных пунктах. При этом плотность населения городского округа должна в пять раз и более превышать среднюю плотность населения в России. Преобразовать не соответствующие этим критериям городские округа в муниципальные местные власти обязали до 1 января 2025 года.