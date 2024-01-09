В России проведут эксперимент по маркировке косметики, мыла и зубных паст
Правительство России утвердило постановление о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Участниками эксперимента, который проводится на добровольной основе, станут производители этой продукции, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. В ходе апробации будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств», — говорится в постановлении.
Среди товаров, которые попадают под эксперимент:
- средства для макияжа и ухода за кожей, включая средства против загара и для загара, средства для маникюра и педикюра (код ВЭД 3304);
- средства для волос (код ВЭД 3305);
- средства для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов (код ВЭД 3306 с исключениями);
- средства для бритья и дезодоранты (код ВЭД 3307 с исключениями);
- поверхностно активные органические вещества и средства, в том числе мыло и иные средства для мытья кожи (код ВЭД 3401);
- моющие и чистящие средства, не содержащие мыло (код ВЭД 3402).
Авторы инициативы отмечают, что эксперимент позволит выбрать оптимальные технологии нанесения маркеров на выбранные товары и провести поэтапный переход к обязательной маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Координатором эксперимента определен Минпромторг. Товары будут отслеживаться с помощью системы «Честный знак».
Российские власти планировали ввести систему сплошной маркировки товаров уже к 2024 году. Цель инициативы — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для многих товаров — парфюмерии, антисептиков, меховых изделий, молочной продукции, лекарств, обуви, табачной продукции и др. Производители неоднократно предупреждали о подорожании изделий в связи с этим требованием.
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