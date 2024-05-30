Актер Мохов назвал Заворотнюк кометой с ярким хвостом
Анастасия Заворотнюк останется в памяти доброй, светлой и чуткой женщиной, рассказал РБК актер театра и кино Александр Мохов.
Актриса умерла в ночь на 30 мая после продолжительной болезни — рака головного мозга. Ей было 53 года.
Мохов назвал Заворотнюк своей «корефанкой», и себя — подружкой актрисы. По его словам, артисты могли говорить на любые темы.
«Для меня она такая комета с таким ярким хвостом. Никогда не забуду ее улыбку», — сказал актер.
Артист познакомился с Заворотнюк во время работы над спектаклем «Страсти по Бумбарашу» в Театре-студии Олега Табакова. По словам артиста, в Заворотнюк все влюбились.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она начала учиться на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но оставила изучение истории ради получения актерского образования.
В 1993 году актриса окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За десять лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях. Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Самым известным проектом с ее участием стал сериал «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла главную роль — няню Викторию Прутковскую.
В 2019 году СМИ сообщили о госпитализации актрисы с опухолью головного мозга. За несколько недель до этого Заворотнюк вернулась из Польши, где проходила лечение.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов