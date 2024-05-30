Актер Мохов назвал Заворотнюк кометой с ярким хвостом

Анастасия Заворотнюк (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Анастасия Заворотнюк останется в памяти доброй, светлой и чуткой женщиной, рассказал РБК актер театра и кино Александр Мохов.

Актриса умерла в ночь на 30 мая после продолжительной болезни — рака головного мозга. Ей было 53 года.

Мохов назвал Заворотнюк своей «корефанкой», и себя — подружкой актрисы. По его словам, артисты могли говорить на любые темы.

«Для меня она такая комета с таким ярким хвостом. Никогда не забуду ее улыбку», — сказал актер.

Артист познакомился с Заворотнюк во время работы над спектаклем «Страсти по Бумбарашу» в Театре-студии Олега Табакова. По словам артиста, в Заворотнюк все влюбились.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она начала учиться на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но оставила изучение истории ради получения актерского образования.

В 1993 году актриса окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За десять лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях. Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Самым известным проектом с ее участием стал сериал «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла главную роль — няню Викторию Прутковскую.

В 2019 году СМИ сообщили о госпитализации актрисы с опухолью головного мозга. За несколько недель до этого Заворотнюк вернулась из Польши, где проходила лечение.