СК показал видео с подозреваемым в убийстве работницы храма в Подмосковье
Подозреваемый в убийстве работницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде признал вину в разговоре с сотрудницей управления Следственного комитета по Московской области. Видео с задержанным опубликовала пресс-служба управления в телеграм-канале.
На видео сотрудница следственных органов уточнила, знает ли мужчина причину задержания.
«Да, я убил», — ответил подозреваемый.
Следователи проводят допросы подозреваемого в убийстве и свидетелей произошедшего, сообщили в ведомстве. Изъятое на месте преступления орудие убийство отправили на исследование, подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
30 мая мужчина напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений, женщина умерла на месте. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, подозреваемого задержали.
По данным телеграм-канал «112», подозреваемому 55 лет, более 20 из них он состоял на учете психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать, при нападении на сотрудницу трапезной он кричал: «Ты отравила мою маму».
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