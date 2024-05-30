СК показал видео с подозреваемым в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде

СК показал видео с подозреваемым в убийстве работницы храма в Подмосковье

Video

Подозреваемый в убийстве работницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде признал вину в разговоре с сотрудницей управления Следственного комитета по Московской области. Видео с задержанным опубликовала пресс-служба управления в телеграм-канале.

На видео сотрудница следственных органов уточнила, знает ли мужчина причину задержания.

«Да, я убил», — ответил подозреваемый.

Следователи проводят допросы подозреваемого в убийстве и свидетелей произошедшего, сообщили в ведомстве. Изъятое на месте преступления орудие убийство отправили на исследование, подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу.



30 мая мужчина напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений, женщина умерла на месте. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, подозреваемого задержали.

По данным телеграм-канал «112», подозреваемому 55 лет, более 20 из них он состоял на учете психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать, при нападении на сотрудницу трапезной он кричал: «Ты отравила мою маму».