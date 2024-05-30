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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Компромат.ру»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайт «Компромат.ру» был заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации, сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора.

«Доступ к сайту ограничен на постоянной основе за распространение недостоверной общественно значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ», — говорится в сообщении.

В редакции сайта «Компромат.ру» на запрос РБК ответили, что ничего не знают о причинах блокировки. Там пояснили, что регулярно получают предписания Роскомнадзора с требованием прекратить распространение информации в том или ином материале.

Эти предписания изучают юристы портала. Те из них, которые не могут быть оспорены, удовлетворяются. «Ни по одному из ранее полученных таких предписаний РКН не извещал о принятии решения в виде блокировки сайта», — пояснили РБК в редакции.

«Компромат.ру» был создан в 1999 году. На сайте публикуются биографии и материалы с разоблачениями политиков, бизнесменов, артистов, силовиков и т.д. В 2010 году ресурс был приобретен компанией Neive Limited Андрея Рутберга.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Это уже не первая блокировка «Компромат.ру». В сентябре 2017 года сайт перестал открываться в России. Решение о блокировке принял Дорогомиловский районный суд Москвы. Представитель суда рассказал «Ведомостям», что поводом стал иск Ю.Н. Гущина и Ю.В. Хлебникова к Neive Limited из-за нарушения закона о персональных данных.

Позже в Роскомнадзоре объяснили, что сайт был заблокирован за нарушение авторских прав. Представитель ведомства Вадим Ампелонский уточнил, что в отношении портала было вынесено несколько судебных решений, в том числе касающихся нарушений закона о персональных данных.

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