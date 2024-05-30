Четверть частных пожертвований в ЕС получили радикальные партии
Четверть всех пожертвованных политическим партиям в ЕС средств получили крайне правые, крайне левые и популистские движения. Об этом свидетельствует исследование расследовательской платформы Follow the Money, в котором приняли участие более 20 медиахолдингов, включая британское издание The Guardian.
Накануне выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, участники исследования подготовили анализ распределения пожертвований между почти 200 политическими партиями ЕС за период с 2019 по 2022 год.
Согласно докладу, около €150 млн из всех пожертвованных за этот период средств получили популистские партии, которые придерживаются наиболее радикальных политических взглядов.Таким образом, этим движениям отошел каждый четвертый евро из всех пожертвованных. В частности, крайне правые европейские партии получили €97 млн — одну седьмую часть.
The Guardian отмечает, что в то время, как большинство стран обязывают политические партии и движения декларировать свой общий доход от частных и государственных источников, правила отчетности сильно различаются, и, как следствие, финансирование в некоторых государствах-членах остается «черным ящиком». Три четверти не публикуют никакой информации или предоставляют только частичные данные о том, кто стоит за пожертвованиями.
Согласно докладу Follow the Money, во Франции у трех партий радикальных взглядов — правых Reconquête (фр. «Отвоевание») и National Rally (фр.«Национальное объединение») Ле Пен, а также левой La France Insoumise (фр. «Непокорённая Франция») — наблюдался резкий рост негосударственной финансовой поддержки. Им отошли 13% всех собранных частных пожертвований во Франции в 2019 году и 38% — в 2022 году, в период, когда партия президента страны Эмманюэля Макрона столкнулась с партией Ле Пен во втором туре президентских выборов.
Негосударственное финансирование включает в себя пожертвования доноров, взносы от собственных кандидатов и должностных лиц партии.
После решения федерального конституционного суда Германии в 1992 году распределение государственных средств политическим партиям основано на их «укоренении в обществе». Это означает, что политические партии всегда должны будут обращаться за поддержкой общественности.
Контроль за деятельностью европартий (входящих в Европарламент) осуществляет специальный орган ЕС. Европартии обязаны ежегодно публиковать отчетность о своих доходах и расходах, а также предоставлять список доноров, пожертвования которых превышают €500. Им запрещается принимать пожертвования, если они анонимные, превышают €12 тыс. в год или предоставляются подконтрольными властям компаниями.
В Латвии, которая, согласно прогнозам, увеличит в следующем году присутствие евроскептиков и популистских политиков в Европарламенте, негосударственное финансирование радикальных партий выросло с 9 до 36% за четыре года, в основном благодаря популистской правоцентристской партии Latvija pirmajā vietā (латыш. «Латвия на первом месте»).
Анализ показывает, что в совокупности крайне правым, крайне левым и популистским партиям отходит более половины негосударственного финансирования в Словении, Италии, Польше, Венгрии, Португалии и Греции. Так, правящая венгерская партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, которая удерживала власть в течение 14 лет, получила 55% всех негосударственных пожертвований в 2022 году.
В Италии четыре популистские правые партии, в том числе «Братья Италии» премьер-министра страны Джорджии Мелони и «Лига» Маттео Сальвини наряду с «Вперед, Италия» Берлускони и «Движением пяти звезд», получили 55% негосударственного финансирования в 2022 году.
Согласно исследованию аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), националистические и крайне правые партии могут одержать победу на грядущих выборах в Европарламент в Венгрии и восьми других государствах ЕС, включая Австрию, Францию, Италию, Нидерланды и Польшу.
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года. После того как жители 27 стран Евросоюза выберут 720 евродепутатов (срок их полномочий — пять лет), начнутся межпартийные переговоры, итогом которых станет определение ключевых претендентов на посты глав Евросовета, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии.
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