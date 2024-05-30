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Политика ,  
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Министр ЖКХ Крыма уволился после встречи с Аксеновым

Аксенов уволил министра ЖКХ Крыма Сергея Донца

Сергей Донец
Максим Новик
Сергей Донец
Максим Новик
Сергей Донец
(Фото: simfmo.rk.gov.ru)
Максим Новик
(Фото: Aksenov82 / Telegram)

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он рассказал о встрече с Донцом. «По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов. «Решение принято в рамках плановой ротации кадров», — отметил Аксенов.

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Теперь руководить сферой жилищного хозяйства на полуострове будет Максим Новик, занимавший должность главы ГУП «Вода Крыма».

Сергей Донец руководил министерством ЖКХ с февраля 2021 года. В том же году, в мае, гендиректором «Воды Крыма» стал Новик.

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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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