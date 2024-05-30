Министр ЖКХ Крыма уволился после встречи с Аксеновым

Сергей Донец (Фото: simfmo.rk.gov.ru) Максим Новик (Фото: Aksenov82 / Telegram)

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он рассказал о встрече с Донцом. «По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов. «Решение принято в рамках плановой ротации кадров», — отметил Аксенов.

Теперь руководить сферой жилищного хозяйства на полуострове будет Максим Новик, занимавший должность главы ГУП «Вода Крыма».

Сергей Донец руководил министерством ЖКХ с февраля 2021 года. В том же году, в мае, гендиректором «Воды Крыма» стал Новик.