 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Аллигатор» и Ми-35 сорвали ротацию украинских военных

Минобороны отчиталось о срыве ротации ВСУ группой российских вертолетов
Сюжет
Военная операция на Украине

Группа российских вертолетов сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север», доложило Минобороны России.

«В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35м и многоцелевой вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

Минобороны заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма
Политика
Фото:Минобороны РФ

Накануне, 29 мая, Минобороны отчиталось об уничтожении склада безэкипажных катеров, двух цехов сборки дронов и топлива, а также солдат и техники ВСУ в 118 районах проведения военной операции. Также, по данным оборонного ведомства, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Минобороны вертолеты ВСУ Украина ротация
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона
Политика
Минобороны впервые сообщило о поражении французской гаубицы ТRF-1
Политика
В Генштабе ВСУ назвали самый напряженный участок фронта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 29 мая, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 29 мая, 17:06
Ложка дегтя: почему Евросоюз массово ввозит мед из Китая Pro, 09:20
Умерла Анастасия Заворотнюк Общество, 09:13
Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина Бизнес, 09:05
Лавров пригрозил США российским ответом в сфере ядерного сдерживания Политика, 09:01
$20 млн за плохие результаты: каким CEO «переплатили» в 2023 году Pro, 09:00
NYT сообщила, что Байден все ближе к разрешению ударов ВСУ по России Политика, 08:55
«Аллигатор» и Ми-35 сорвали ротацию украинских военных Политика, 08:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бухгалтер vs финдиректор: как быть собственнику, когда цифры не сходятся Pro, 08:40
Си Цзиньпин пообещал работать с арабскими странами над долгосрочным миром Политика, 08:34
Глава X5 Retail Group дала ориентир по срокам возврата к дивидендам Инвестиции, 08:30
WP узнала о беспокойстве США из-за ударов ВСУ по ракетным радарам России Политика, 08:23
Акции, ОФЗ, доллар или золото: куда инвестору вложить деньги летом Pro, 08:20
Владелец «Пятерочки» объяснил подорожание яиц Бизнес, 08:00
Глава Х5 — РБК: «В России покупатель сильно избалован сервисом торговли» Бизнес, 08:00