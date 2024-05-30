«Аллигатор» и Ми-35 сорвали ротацию украинских военных
Группа российских вертолетов сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север», доложило Минобороны России.
«В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35м и многоцелевой вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.
Накануне, 29 мая, Минобороны отчиталось об уничтожении склада безэкипажных катеров, двух цехов сборки дронов и топлива, а также солдат и техники ВСУ в 118 районах проведения военной операции. Также, по данным оборонного ведомства, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет