«Аллигатор» и Ми-35 сорвали ротацию украинских военных

Группа российских вертолетов сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север», доложило Минобороны России.

«В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35м и многоцелевой вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

Накануне, 29 мая, Минобороны отчиталось об уничтожении склада безэкипажных катеров, двух цехов сборки дронов и топлива, а также солдат и техники ВСУ в 118 районах проведения военной операции. Также, по данным оборонного ведомства, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».