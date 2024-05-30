Си Цзиньпин пообещал работать с арабскими странами над долгосрочным миром

Си Цзиньпин сообщил о проведении в 2026 году второго китайско-арабского саммита

Си Цзиньпин (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Китай готов работать с арабскими странами над поиском решения острых проблем для достижения долгосрочного мира и стабильности, заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Его слова приводятся на сайте МИДа страны.

«Китай готов работать с арабскими странами, чтобы на основе уважения принципов Устава ООН, уважения независимого выбора людей всех стран и с учетом объективной реальности, сформированной историей, искать справедливое решение наиболее острых проблем, способствуя долгосрочным миру и стабильности», — сказал Си на церемонии открытия 10-й министерской конференции Форума сотрудничества Китая и арабских государств.

Также лидер КНР вспомнил о своем участии в первом китайско-арабском саммите, который прошел в декабре 2022 года в Эр-Рияде. «Китай удовлетворен реализацией результатов первого китайско-арабского саммита и готов играть ведущую роль в стратегическом руководстве саммитом совместно с арабской стороной», — отметил Си Цзиньпин. Он также анонсировал проведение в 2026 году второго китайско-арабского саммита, который пройдет в Китае.

Визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию проходил с 7 по 10 декабря 2022 года. Лидер КНР тогда провел встречу с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Лидеры обеих стран подтвердили, что продолжат поддерживать друг друга в защите национального суверенитета и территориальной целостности, передавало госагентство Xinhua. В частности, Саудовская сторона подтвердила свою приверженность принципу одного Китая.

Пекин поприветствовал роль Эр-Рияда в поддержании сбалансированного и стабильного мирового нефтяного рынка. Обе стороны договорились содействовать развитию ветроэнергетики и других возобновляемых источников энергии и связанных с ними проектов.