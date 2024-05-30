В Москве мужчина из-за ревности устроил поножовщину в супермаркете
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную и ее нового молодого человека — тот скончался от полученных ран, а девушку доставили в больницу, сообщает столичная прокуратура.
Мужчина пришел домой к своей бывшей девушке и застал ее с другим молодым человеком. «На почве ревности он нанес мужчине удары ножом, от которых пострадавший скончался», — добавили в ведомстве.
Конфликт продолжился на улице — там он ранил девушку, а после скрылся от полиции в ближайшем магазине, где напал и на продавщицу. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура контролирует ход расследования.
По информации РЕН, мужчина напал на полицейских, которые прибыли по вызову, и ранил одного из них. Правоохранители в ответ открыли огонь. Они выстрелили дважды и ранили злоумышленника, но тот смог скрыться — забежал в «Магнолию». Там он напал продавщицу и начал угрожать ее жизни ножом, пишет телеграм-канал SHOT. Мужчине оказали первую помощь, а после отвезли на допрос.
В конце апреля в Москве задержали мужчину, который несколько раз ударил ножом по шее и голове свою бывшую жену в торговом центре. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство. По статье грозит до 15 лет лишения свободы.
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