СК: в Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в ТЦ

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену

Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело после нападения мужчины на свою бывшую жену, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По данным ведомства, мужчина 29 апреля на почве ревности несколько раз ударил ножом по шее и голове свою бывшую жену в торговом центре. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывают необходимую помощь.

Мужчину задержали, против него завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство. По статье грозит до 15 лет лишения свободы. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — заключили в СК.

В середине марта в столичном метро мужчина напал на девушку с ножом из-за отказа проводить ее до дома. Против него также завели дело о покушении на убийство.