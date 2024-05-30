В двух белгородских селах частично пропал свет после обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, никто не пострадал. Повреждение получила линия электропередачи, в результате частично без света остались жители сел Дорогощь и Смородино. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка, добавил глава региона.
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Украины. В частности, утром 29 мая Минобороны России отчиталось об уничтожении семи реактивных снарядов «Град» и беспилотника над регионом.
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