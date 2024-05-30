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Военная операция на Украине ,  
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В двух белгородских селах частично пропал свет после обстрела ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. Повреждение получила линия электропередачи, в результате частично без света остались жители сел Дорогощь и Смородино. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка, добавил глава региона.

Два беспилотника сбили над Белгородской областью
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Украины. В частности, утром 29 мая Минобороны России отчиталось об уничтожении семи реактивных снарядов «Град» и беспилотника над регионом.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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