Рютте позитивно оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте смотрит оптимистично на свои шансы занять пост нового генсека НАТО. Об этом он сообщил в интервью Nieuwsuur.

«Я, конечно, настроен оптимистично, но вопрос еще не решен», — сказал он.

В настоящее время 29 из 32 государств-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. Против выступают Румыни и Венгрия, а Словакия пока не высказалась. О намерении бороться за пост генсека НАТО также объявил румынский президент Клаус Йоханнис.

Ранее дипломаты альянса сообщили Euractiv, что перспектива назначения нового генсека НАТО кажется «все менее реалистичной». Собеседники издания отметили, что не ожидают продолжение байкотирования кандидатуры Рютте Венгрией.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point сообщил, что «пока не уверен» в Рютте, но и не исключает, что тот станет новым генсеком НАТО.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. Он занял этот пост в 2014 году и должен был покинуть его еще в 2018-м, однако полномочия Столтенберга неоднократно продлевали из-за отсутствия достойной замены.