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Политика ,  
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Рютте позитивно оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте смотрит оптимистично на свои шансы занять пост нового генсека НАТО. Об этом он сообщил в интервью Nieuwsuur.

«Я, конечно, настроен оптимистично, но вопрос еще не решен», — сказал он.

В настоящее время 29 из 32 государств-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. Против выступают Румыни и Венгрия, а Словакия пока не высказалась. О намерении бороться за пост генсека НАТО также объявил румынский президент Клаус Йоханнис.

Насколько велики шансы Марка Рютте стать следующим генсеком НАТО
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Ранее дипломаты альянса сообщили Euractiv, что перспектива назначения нового генсека НАТО кажется «все менее реалистичной». Собеседники издания отметили, что не ожидают продолжение байкотирования кандидатуры Рютте Венгрией.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point сообщил, что «пока не уверен» в Рютте, но и не исключает, что тот станет новым генсеком НАТО.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. Он занял этот пост в 2014 году и должен был покинуть его еще в 2018-м, однако полномочия Столтенберга неоднократно продлевали из-за отсутствия достойной замены.

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Марк Рютте Йенс Столтенберг НАТО генсек НАТО
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