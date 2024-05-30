В Днепре прозвучал взрыв, сообщают «24-й канал» и «Страна.ua». Местные власти пока не прокомментировали данные.

В регионе с 23:12 действует воздушная тревога. Аналогичные сигналы запущены в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях.

Ранее вечером «РБК-Украина» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.