В Днепре прозвучал взрыв
В Днепре прозвучал взрыв, сообщают «24-й канал» и «Страна.ua». Местные власти пока не прокомментировали данные.
В регионе с 23:12 действует воздушная тревога. Аналогичные сигналы запущены в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях.
Ранее вечером «РБК-Украина» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Одессе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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