Белый дом не раскрыл состав делегации США на саммите в Швейцарии
Независимо от того, кто представит США на саммите в Швейцарии, нельзя сказать, что страна не поддерживает Украину, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Так он ответил слова украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал американского коллегу Джо Байдена из-за идеи пропустить конференцию.
«У меня нет информации по делегации, которая будет на этом саммите мира», — сказал Кирби (цитата по ТАСС). По его словам, не важно «кто и в каком кресле будет сидеть» на конференции, потому что «поддержка США Украины будет продолжаться вне зависимости от этого».
Москва критикует как финансовую, так и военную помощь Киеву.
Байден пропустит саммит по Украине из-за приближения выборов президента США, запланированных на ноябрь, и вместо этого посетит встречу с донорами его кампании в Калифорнии, сообщил ранее Bloomberg. Зеленский назвал отсутствие президента США на саммите «не самым сильным решением» страны.
Саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.
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