 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки

Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине умершему в ноябре 2023 года журналисту Артему Франкову вновь пришли повестки в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщает «Страна» со ссылкой на его семью.

Издание опубликовало фотографии документов — в них стоят разные даты рождения. Согласно повесткам, мужчину вызывают на медосмотр.

Артем Франков был спортивным журналистом. Он умер на 54-м году жизни из-за инсульта, уточняет издание.

Неделей ранее «Страна» также сообщила о повестке для Франкова. Киевский городской ТЦК объяснил случаи отправки умершим украинцам повесток тем, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя. Неверные данные могут подавать другие государственные реестры, добавили там.

На Украине объяснили отправку повесток умершим
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В стране снижают минимальный возраст мобилизации с 27 лет до 25, отменена категория ограниченно годных. Теперь будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
повестка Украина мобилизация
Материалы по теме
На Украине решили пока не отправлять повестки через мобильное приложение
Политика
Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания
Политика
Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 29 мая, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 29 мая, 17:06
В Днепре прозвучал взрыв Политика, 00:07
Застройщики стали реже давать скидки на жилье в Москве Недвижимость, 00:01
IT-компании оценили последствия 5-процентного налога на прибыль Технологии и медиа, 00:00
Как повышение НДПИ повлияет на металлургов и производителей удобрений Pro, 00:00
На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки Политика, 29 мая, 23:58
На Украине завели дело из-за пыток в колониях Политика, 29 мая, 23:51
Саркози выразил «серьезные сомнения» по поводу отправки войск на Украину Политика, 29 мая, 23:39
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Польше 16-летний украинец погиб при попытке скрыться от полиции Общество, 29 мая, 23:09
В Одессе прогремел взрыв Политика, 29 мая, 22:42
Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе Политика, 29 мая, 22:41
Полузащитник «Спартака» Зобнин подал иск на ₽4 млн против застройщика Спорт, 29 мая, 22:18
Воронежский учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ Общество, 29 мая, 22:14
В Харькове прогремел взрыв Политика, 29 мая, 22:11
Путин поручил утвердить графики газификации СНТ Политика, 29 мая, 22:04