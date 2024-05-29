На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки

На Украине умершему в ноябре 2023 года журналисту Артему Франкову вновь пришли повестки в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщает «Страна» со ссылкой на его семью.

Издание опубликовало фотографии документов — в них стоят разные даты рождения. Согласно повесткам, мужчину вызывают на медосмотр.

Артем Франков был спортивным журналистом. Он умер на 54-м году жизни из-за инсульта, уточняет издание.

Неделей ранее «Страна» также сообщила о повестке для Франкова. Киевский городской ТЦК объяснил случаи отправки умершим украинцам повесток тем, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя. Неверные данные могут подавать другие государственные реестры, добавили там.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В стране снижают минимальный возраст мобилизации с 27 лет до 25, отменена категория ограниченно годных. Теперь будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.