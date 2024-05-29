Юрист заявила о деле в ЕСПЧ против Украины из-за пыток военного из России

Здание ЕСПЧ (Фото: Sascha Steinach / dpa / Global Look Press)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал расследование в отношении Украины из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. О запуске процесса «Резников против Украины» «РИА Новости» сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», — сообщила Вихорева.

По ее словам, суд еще не уведомил правительство Украины о запуске процесса. Адвокаты военного также направили данные о пытках Резникова в швейцарское министерство иностранных дел. 15-16 июня в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине.

Резников работал на шахте в Донецке, в конце 2022 года отправился в зону военной операции добровольцем. В 2024 году он попал в плен. Украинские военные пытали Резникова, требуя от его дочери присылать снимки военных объектов, заявила защита. Девушка обратилась за помощью к правозащитникам.

В марте управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором рассказало о жестоком обращении с российскими военнопленными в ходе отправки в места интернирования. Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных, которые находятся в «местах интернирования» в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Пленные предоставили экспертам достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении с ними в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя. Россияне рассказали о пытках током, избиениях деревянными палками, а также о проведенных ими неделях в подвалах.