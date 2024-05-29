В Польше 16-летний украинец погиб при попытке скрыться от полиции
В Гданьске 16-летний украинец погиб, врезавшись в дерево на машине при попытке скрыться от силовиков, сообщает Interia со ссылкой на начальника полиции Карину Каминьскую.
Инцидент произошел в ночь на 29 мая. Сотрудники автоинспекции хотели остановить Audi A4, за рулем которого сидел подросток, из-за выключенных фар, но несовершеннолетний не выполнил их требования и уехал, рассказали в ведомстве.
По словам Каминьской, автомобиль нарушителя ехал со скоростью 150 км/ч, погоня продолжалась около 50 км, в итоге Audi врезался в дерево и перевернулся. В результате погибли 16-летний водитель и его 17-летний пассажир.
Ранее днем в польском городе Белхатув полицейские устроили погоню со стрельбой за угнанным автомобилем, передает RFM24. В машине находились двое мужчин и женщина. Пассажир, который сидел на заднем сидении, получил ранение, его доставили в больницу.
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