Власти Чебаркуля проверят данные о брошенных гробах для погибших военных

Фото: Любовь Рудометова

Администрация города Чебаркуль начала проверку сообщений об обнаруженных на городском кладбище брошенных транспортировочных ящиках и гробах для погибших участников военной операции на Украине. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на заявление администрации города.

По данным властей, с места на кладбище, где хоронят безродных, забрали, увезли и утилизировали все находившиеся там ящики и гробы. «По распоряжению администрации Чебаркульского городского округа инициирована и идет служебная проверка по данному факту [об обнаружении гробов]», — заявили в мэрии.

Местная журналистка Любовь Рудометова рассказала РБК, что 28 мая мать и вдова погибшего участника военной операции на Украине обнаружили на одном из участков городского кладбища в Чебаркуле транспортировочные ящики и фрагменты гробов с фамилиями военных. Они были найдены на месте для захоронения людей без родственников, отметила она. По ее словам, ящики «там валялись много-много месяцев».

«Все наши ребята, чьи фамилии обнаружены на транспортировочных ящиках, захоронены как полагается, либо на территории чебаркульского городского кладбища, либо там, где указали родные погибшего», — рассказала Рудометова. Она полагает, что муниципалитет не проконтролировал исполнение подрядчиков договора по утилизации транспортировочных ящиков и фрагментов гробов.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отправил запрос в Следственный комитет и прокуратуру. «Сразу после этого администрация зашевелилась. Начали убирать ящики, в которых перевозили тела погибших бойцов и которые пролежали на улице с прошлого года», — отметил он.