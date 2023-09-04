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В России бизнесмена осудили по статье о повреждении воинских захоронений

СК: бизнесмена оштрафовали по статье о повреждении захоронений времен ВОВ

В России бизнесмена осудили по статье о повреждении воинских захоронений
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В Ленинградской области суд признал предпринимателя виновным по статье о повреждении воинских захоронений (ч. 2 ст. 243.4 УК) и обязал его выплатить штраф 2,4 млн руб. Об этом сообщили пресс-служба региональной прокуратуры и управление Следственного комитета по Ленинградской области. ТАСС уточняет, что это первый в России случай вынесения приговора по статье о повреждении воинского захоронения.

Прокуратура обвинила по новой статье Уголовного кодекса бывшего гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ЭврикаЛ» Юрия Мацко. В период с марта по июнь 2021 года он проводил земляные работы на территории, где находятся останки солдат со времен Великой Отечественной войны, при этом работы шли на земле, которая принадлежит самой компании, указывает ведомство.

Следствие пришло к выводу, что Мацко был осведомлен о существующих в этом районе воинских захоронениях, однако земляные работы не остановил и «с целью причинения ущерба историко-культурному значению воинского захоронения» неоднократно давал указания снимать грунт с костными останками погибших бойцов при помощи тяжелой строительной техники, говорится в сообщении СК. Сам Мацко вину не признал, уточняет прокуратура.

Администрация Ленобласти уже занимается восстановлением поврежденного воинского захоронения, говорится в сообщении СК. Кроме того, теперь это захоронение включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Суд учел, что у Мацко есть малолетний ребенок, и назначил бизнесмену штраф в размере 2,4 млн руб., а также оставил в силе арест на его имущество.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений. По этому закону за уничтожение или повреждение расположенных в России и за ее пределами воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, установленных в память о погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, грозит наказание в виде штрафа до 5 млн руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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