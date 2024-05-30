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Россияне назвали самые необходимые вещи в машине при появлении детей

Большой багажник назвали самой важной вещью в машине при появлении детей
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Самыми важными удобствами в семейном автомобиле для россиян оказались большой багажник, наличие креплений для детских сидений и система раздельного климата, следует из опроса компании «Росгосстрах», поступившем в РБК.

Эти варианты назвали 51, 43 и 37% опрошенных соответственно.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. совершеннолетних граждан из всех федеральных округов России, исследование провели в мае 2024 года.

В топ-10 полезных функций также вошли дополнительные подушки безопасности и системы заряда гаджетов, накладки на ремни, быстромоющиеся и съемные чехлы для сидений, сиденья с подогревом, встроенный в задние кресла экран и наличие третьего ряда сидений.

Большинство опрошенных заявили, что покупают специальные гаджеты для развлечения ребенка в дороге. Из них каждый пятый приобретает планшет или экран для показа мультфильмов, почти столько же — органайзер для книг и игрушек на кресло, 15% опрошенных тратятся на мягкие игрушки. Еще по 2% респондентов покупают бизи-борды, руль на присоске и доски для рисования.

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Фото:Алена Кондюрина для РБК

В покупку качественного автокресла для ребенка большинство опрошенных готовы вкладывать приличные суммы, отмечают исследователи. 28% опрошенных потратили на сиденье 10–15 тыс. руб., 25% — 15–20 тыс. руб., а 18% — более 20 тыс. руб. Еще 20% опрошенных готовы вложить в автокресло 5–10 тыс. руб., и 9% — менее 5 тыс. руб.

Большинство респондентов считают, что семье с детьми достаточно иметь одну машину, треть опрошенных уверены, что автомобилей должно быть два. В случае пополнения в семье 22% респондентов готовы приобретать новый автомобиль. 65% опрошенных готовы взять кредит на покупку семейного автомобиля. Оптимальными машинами для семей с детьми россияне считают универсалы, кроссоверы и внедорожники.

Исследование также показало, что появление ребенка в семье заставляет многих россиян изменить стиль вождения. Об этом заявили 43% опрошенных, они признались, что начали проявлять большую осторожность на дороге, а треть — стали более внимательными.

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