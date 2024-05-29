Шольц назвал свою оценку по физкультуре в школе

Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в молодости редко занимался спортом, поэтому в школе по физической культуре ему ставили невысокие оценки. Об этом сообщило немецкое издание Ludwigsburger Kreiszeitung (LNC).

«Подростком я был очень неспортивным. Единственное, что у меня получалось, — это плавание. <...> А так у меня всегда было в табеле 4, что было знаком большой неспортивности», — сказал Шольц.

Система оценок в немецких школах отличается от российской — высшая оценка в ней «1», которая означает «отлично».

Будущий канцлер Германии начал заниматься политикой еще в школе. Он вступил в СДПГ в 1975 году в старших классах, став членом молодежной организации СДПГ.

Олаф Шольц стал канцлером Германии в декабре 2021 года после ухода с поста Ангелы Меркель, которая возглавляла правительство на протяжении 16 лет.

Он пришел к власти во главе коалиции «Светофор». Свое название коалиция получила из-за цветов партий-участниц. В нее вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП).