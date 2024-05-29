Минобороны сообщило об уничтожении склада катеров и цеха сборки дронов

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Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России за последние сутки ведения военной операции уничтожили склад безэкипажных катеров, два цеха сборки дронов и топлива, а также солдат и технику противника в 118 районах, сообщило Минобороны.

Также средства противовоздушной обороны России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, добавили в министерстве.

Кроме того, за сутки российские войска уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

В начале военной операции ВС России уничтожили 24 770 беспилотников, 605 самолетов и 524 различных зенитных ракетных комплексов.