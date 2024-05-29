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Новые законы в России ,  
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Путин запретил списание долгов с пенсий и доплат инвалидов

Путин подписал закон о запрете списания долгов с пенсий и доплат инвалидов
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает списание долгов с пенсий и доплат инвалидов, в том числе детей-инвалидов.  Текст опубликовали на официальном портале правовых актов.

Новый закон расширяет список доходов, с которых запрещено взыскание. К ним теперь относятся:

  • социальная пенсия по инвалидности;
  • федеральная социальная доплата к пенсии;
  • региональная социальная доплата к пенсии;
  • доплаты детям-инвалидам;
  • доплаты недееспособным инвалидам.

Кроме того, закон запрещает взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов субъектов России, как это было ранее.

Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

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Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

22 апреля президент подписал закон, который запрещает третьим лицам, в том числе и коллекторским агентствам, взыскивать долги с граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Поправки в законе расширили список лиц, которые не могут переуступать право по возврату задолженности за коммунальные услуги. В их число включены наймодатели социального жилья.

В июле 2023 года Путин подписал закон о временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Запрет будет действовать до 1 января 2026 года и охватывать просроченную задолженность, возникшую у физических лиц, до 30 сентября 2022 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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