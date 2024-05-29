Жителя Мелитополя выдворили из России за сбор информации о российских военных

Жителя Мелитополя выдворили из России за сбор информации о военных

Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock

Жителя Мелитополя выдворили за пределы России за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Запорожской области.

На сделанной ФСБ видеозаписи мужчина признал, что зимой 2022 года он оставил в соцсетях два комментария, «в которых выказывал свою украинскую позицию». По его словам, это привело к «мерам административного воздействия» на него и к последующему выдворению из страны.

Мужчина добавил, что раскаивается и понимает, что совершил ошибку, добавив, что не хочет уезжать из России.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России.

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в передаче данных о российской армии украинской стороне.

15 мая жителя города Пологи Запорожской области, который передавал Вооруженным силам Украины данные о российских военных, выдворили из России. По информации ФСБ, он также действовал «по идеологическим мотивам».