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Военная операция на Украине ,  
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Песков словами «закон — что дышло» оценил правовую систему Украины

Песков: ситуация на Украине безотлагательно требует юридической квалификации
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

На Конституцию и законы Украины неоднократно посягали, «и уж там точно закон — что дышло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Так он ответил на просьбу оценить текущую политическую и правовую систему Украины.

«Сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации, то есть должна быть юридическая квалификация», — добавил пресс-секретарь президента, комментируя тему легитимности украинских властей.

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Владимир Путин

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Он заявил, что ответить на вопрос о легитимности должны в самой Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил Путин.

Выборы президента Украины должны были пройти в марте 2024 года. Их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения.

По Конституции, президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства. Согласно положениям украинской Конституции, во время военного положения запрещены парламентские выборы, запрет на проведение президентских выборов в этом случае содержится в других законах.

Песков словами «закон — что дышло» оценил правовую систему Украины
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После начала военной операции на Украине в стране были объявлены всеобщая мобилизация и военное положение, которые периодически продлевались.

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