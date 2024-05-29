Демократы запланировали досрочно выдвинуть Байдена в президенты

Джо Байден (Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)

Демократическая партия США официально выдвинет действующего президента Джо Байдена кандидатом на выборах заочно, до общенационального съезда партии 19 августа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление председателя партии Джейми Харрисона.

Процедура выдвижения кандидата состоится в онлайн-формате. Решение о заочном выдвижении связано с законодательством штата Огайо, по которому партии должны предложить своих кандидатов не менее чем за 90 дней до дня проведения президентских выборов, иначе политики не попадут в избирательные списки штата. По закону Огайо кандидаты должны быть зарегистрированы до 7 августа.

О крайней дате сертификации кандидата демократам в апреле сообщил госсекретарь штата Фрэнк ЛаРоуз, отмечает The Columbus Dispatch. Ранее партия столкнулась с похожими проблемами в Алабаме и Вашингтоне. Законодательное собрание Алабамы проголосовало за изменение крайнего срока выдвижения, а госсекретарь Вашингтона согласился временно утвердить Байдена в качестве кандидата.

Точная дата проведения заочного голосования по кандидату от Демократической партии не определена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На партийных праймериз в марте действующий глава государства Джо Байден (демократ) и экс-президент страны Дональд Трамп (республиканец) преодолели отметку 50% голосов партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий утверждают на национальных съездах летом. В 2020 году процедуры выдвижения в обеих партиях прошли в онлайн-формате из-за пандемии.