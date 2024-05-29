 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Демократы запланировали досрочно выдвинуть Байдена в президенты

Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)

Демократическая партия США официально выдвинет действующего президента Джо Байдена кандидатом на выборах заочно, до общенационального съезда партии 19 августа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление председателя партии Джейми Харрисона.

Процедура выдвижения кандидата состоится в онлайн-формате. Решение о заочном выдвижении связано с законодательством штата Огайо, по которому партии должны предложить своих кандидатов не менее чем за 90 дней до дня проведения президентских выборов, иначе политики не попадут в избирательные списки штата. По закону Огайо кандидаты должны быть зарегистрированы до 7 августа.

О крайней дате сертификации кандидата демократам в апреле сообщил госсекретарь штата Фрэнк ЛаРоуз, отмечает The Columbus Dispatch. Ранее партия столкнулась с похожими проблемами в Алабаме и Вашингтоне. Законодательное собрание Алабамы проголосовало за изменение крайнего срока выдвижения, а госсекретарь Вашингтона согласился временно утвердить Байдена в качестве кандидата.

Точная дата проведения заочного голосования по кандидату от Демократической партии не определена.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На партийных праймериз в марте действующий глава государства Джо Байден (демократ) и экс-президент страны Дональд Трамп (республиканец) преодолели отметку 50% голосов партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий утверждают на национальных съездах летом. В 2020 году процедуры выдвижения в обеих партиях прошли в онлайн-формате из-за пандемии.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Персоны
Джо Байден выборы президента США США Демократическая партия США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трампу посоветовали выбрать его соперницу кандидатом в вице-президенты
Политика
Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом
Политика
Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
Как бедный дизайнер создал Apple в мире фенов и пылесосов — история Dyson Pro, 10:20
Курс биткоина стабилизировался на уровне $68 тыс. Крипто, 10:15
МЧС предупредило москвичей о трех днях сильной жары Общество, 10:15
Юрист заявила о деле в ЕСПЧ против Украины из-за пыток военного из России Политика, 10:13
Алиев назвал сроки начала переселения азербайджанцев в Степанакерт Политика, 10:04
Главы российских казино пожаловались на запрет рекламы Технологии и медиа, 10:00
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв Политика, 09:58
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
ОАЭ вышли из «серого» списка FATF: что это значит для бизнеса Pro, 09:51
Белый дом не подтвердил участие Байдена в саммите по Украине в Швейцарии Политика, 09:50
IVA Technologies оценила себя перед IPO на Мосбирже в ₽28–30 млрд Инвестиции, 09:45
Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления Политика, 09:42
Одного из богатейших депутатов Карелии задержали за взятку Политика, 09:34
Демократы запланировали досрочно выдвинуть Байдена в президенты Политика, 09:29
Росреестр сообщил о двух рекордах по доле сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 09:25