Судьи в Башкирии ушли в отставку после незаконного приговора подростку

Квалификационная коллегия судей Башкортостана приняла отставку трех судей, которые вынесли обвинительный приговор подростку. Об этом сообщает пресс-служба ККС.

Речь идет о судье Демского районного суда Уфы Галине Верещак, председателе того же суда Равиле Идиатулине и судье Верховного Суда Башкортостана Фаиза Каскинбаева.

Квалификационная коллегия признала в действиях всех троих «наличие дисциплинарного проступка», за его совершение наложила на них дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, а затем удовлетворила заявление каждого о прекращении полномочий судьи. Все трое покинули свои посты 29 мая.

В феврале 2022 года подростка, которому тогда было 14 лет, задержали вместе с матерью, у которой нашли 30 свертков с наркотиками. Она рассказала, что ей нужно было оплатить аренду квартиры, она нашла объявление о поиске сиделки, но ей предложили делать закладки, сообщил «Подъем».

Мальчик заявил в суде, что про наркотики не знал, хотя во время следствия подтвердил, что забирал с матерью закладки, пишет Baza. В декабре 2022 года Демский районный суд Уфы приговорил подростка к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Пока шли апелляции, он находился в следственном изоляторе.

В первый раз приговор подростку выносила судья Галина Верещак, пишет «Коммерсанъ Уфа». Судья Верховного суда Башкирии Фаиз Каскинбаев оставил ее приговор в силе. Шестой кассационный суд, рассмотрев жалобы, вернул дело на новое рассмотрение, но в январе 2024 года судья Равиль Идиатулин вновь вынес подростку обвинительный приговор.

В марте 2024 года приговор все-таки отменили, подростка отпустили на свободу.

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность за любые преступные деяния наступает с 16 лет, а за тяжкие преступления — с 14 лет. Малолетние лица (до 14 лет) не несут уголовную ответственность. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести лет.