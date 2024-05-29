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Политика ,  
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Суд назначил экс-замглавы офиса Зеленского залог в $247 тыс.

Обвиняемому в незаконном обогащении замглавы офиса Зеленского назначили залог

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента в виде залога в размере 10 млн гривен (около $247,5 тыс.), сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны в телеграм-канале.

Имя обвиняемого не называется, но «Украинская правда» и УНИАН уточняют, что речь идет об Андрее Смирнове, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен (около $389 тыс.).

«28 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Политика
Андрей Смирнов

29 марта Смирнов был уволен с должности заместителя председателя офиса президента, на которой он работал с сентября 2019 года, и курировал судебную реформу. В конце мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ему обвинение.

В марте 2023 года в отношении Смирнова возбудили уголовное судопроизводство по заявлению общественной организации «Антикоррупционный правозащитный совет» о совершении коррупционных преступлений, также было начато досудебное расследование.

Поводом для расследования было имущество, которое Смирнов записал на своего брата. В список входят апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, парковочное место в Киеве, Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл. Деньги, по словам брата, Смирнов брал взаймы.

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Теги
Владимир Зеленский Украина незаконнное обогащение залог
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