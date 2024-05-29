Против директора оператора водоснабжения Дагестана завели дело о взятках

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников АО «Единый оператор республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», которых подозревают в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Фигурантами дела являются депутат городского округа Избербаш и генеральный директор организации Магомедгаджи Шапиев, исполнительный директор Гамид Габибов и техник абонентского отдела Байтулы Мугалов.

По данным следствия, с марта 2021 по апрель 2023 года Шапиев, Габибов и Мугалов, когда они соответственно занимали должности исполнительного директора «Водоканала» города Каспийска, начальника абонентского отдела и техника этого же отдела, получили от директора управляющих компаний Равиля Эмирханова взятку в виде 1 млн 250 тыс. руб.

Эти деньги были частью взятки в размере 1 млн 450 тыс. руб. Эмирханов дал деньги фигурантам за «невыявление фактов нарушений в сфере водоснабжения и водоотведения, а также за корректирование приборов учета холодного водоснабжения путем уменьшения показаний фактического потребления воды в жилых домах», которые обслуживались его управляющими компаниями.

Кроме того, Шапиев и Габибов в феврале 2022 года получили лично от Эмирханова еще 200 тыс. руб. Это была часть от общей суммы взятки в размере 790 тыс. руб. «Указанные денежные средства были переданы за обеспечение возможности технического присоединения многоквартирных жилых домов к централизованным системам водоотведения», — отметили в СК.

В итоге фигурантов дела задержали, следователи готовят материалы с ходатайством о заключении задержанных под арест.