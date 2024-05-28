 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутат Бурматов оценил идею отправлять бродячих собак на спецоперацию

Бурматов: предлагать отправлять бродячих животных на спецоперацию безнравственно
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Предложение отправлять бездомных собак в зону проведения военной операции на Украине безответственно, служащие в боевых условиях животные специально обучены для этого, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Так первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды прокомментировал инициативу своего екатеринбургского коллеги Артура Зиганшина.

«Кроме как безответственной я такую инициативу [никак иначе] назвать не могу», — сказал Бурматов, пояснив, что в спецоперации участвуют служебные собаки, специально подготовленные для этого.

«Эти собаки там выполняют боевые задачи, их туда не на убой отправляют», — добавил он.

В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных собак на военную операцию
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Бурматов отметил, что решение проблем с бездомными собаками — задача региональных депутатов, которым является Зиганшин. «Было бы правильно, чтобы уважаемый депутат, например, сосредоточился на том, чтобы ввести штрафы для тех, кто выкидывает на улицу этих животных, ввести штрафы за нарушение правил содержания этих животных», — предложил первый зампред комитета.

Прошлым летом президент России Владимир Путин дал регионам право устанавливать свой порядок обращения с бездомными животными в каждом из регионов.

Закон вызвал резкую критику со стороны зоозащитников, которые подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Владимир Бурматов бездомные животные Военная операция на Украине мнение
Материалы по теме
Парламент Тувы одобрил эвтаназию бездомных животных
Общество
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак
Общество
В аэропорту Стамбула запустили работать собак-терапевтов. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Над Белгородской областью сбили авиабомбу Hammer и снаряд «Ольха» Политика, 22:07
В Армении прекратили вещание «Первого канала» Технологии и медиа, 22:03
Минфин внес проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ Экономика, 22:00
Клуб НХЛ с пятью россиянами назначил нового генерального менеджера Спорт, 21:50
В Белгородской области во второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 21:49
В Госдепе США заявили о сохранении ограничения для ударов ВСУ Политика, 21:46
Спикер Рады ответил на слова Путина о легитимной власти на Украине Политика, 21:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Отмена свадьбы и сделок: эксперты оценили ущерб от сбоя сервисов СДЭК Технологии и медиа, 21:44
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартир РБК и ПИК, 21:40
В США назвали грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции Политика, 21:26
Как в ЕС отреагировали на призывы разрешить Киеву удары по России Политика, 21:22
Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:18
Депутат Бурматов оценил идею отправлять бродячих собак на спецоперацию Общество, 21:12
Цена нефти Brent поднялась выше $84 в преддверии встречи ОПЕК+ Инвестиции, 21:12