Депутат Бурматов оценил идею отправлять бродячих собак на спецоперацию

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Предложение отправлять бездомных собак в зону проведения военной операции на Украине безответственно, служащие в боевых условиях животные специально обучены для этого, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Так первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды прокомментировал инициативу своего екатеринбургского коллеги Артура Зиганшина.

«Кроме как безответственной я такую инициативу [никак иначе] назвать не могу», — сказал Бурматов, пояснив, что в спецоперации участвуют служебные собаки, специально подготовленные для этого.

«Эти собаки там выполняют боевые задачи, их туда не на убой отправляют», — добавил он.

Бурматов отметил, что решение проблем с бездомными собаками — задача региональных депутатов, которым является Зиганшин. «Было бы правильно, чтобы уважаемый депутат, например, сосредоточился на том, чтобы ввести штрафы для тех, кто выкидывает на улицу этих животных, ввести штрафы за нарушение правил содержания этих животных», — предложил первый зампред комитета.

Прошлым летом президент России Владимир Путин дал регионам право устанавливать свой порядок обращения с бездомными животными в каждом из регионов.

Закон вызвал резкую критику со стороны зоозащитников, которые подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.