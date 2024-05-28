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Экономика ,  
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В Минсельхозе заверили, что урожай черешни будет не ниже прошлогоднего

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Урожай черешни в России будет на уровне прошлого года, заявили в Минсельхозе.

По информации министерства, плантации черешни в основном находятся на юге России и на Северном Кавказе. На их долю приходится более 98% всего объема производства черешни в стране, уточняется в сообщении.

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Фото:Александр Погожев / ТАСС

По информации аграриев, возвратные заморозки в начале мая ударили по садам в Ростовской области и ряде регионов Центральной России, но объем производства черешни в этих субъектах незначительный.

«Таким образом, сохраняем прогноз по итогам года на уровне более 20 тыс. т. Это практически соответствует прошлому году», — добавили в министерстве.

Накануне министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что яблоки, скорее всего, придется закупать за рубежом из-за плохого урожая после заморозков. Но в кабмине примут меры, чтобы цены на них не выросли.

Ранее председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов сообщал, что на Юге и Кавказе возвратные майские заморозки не нанесли существенного ущерба плодово-ягодной отрасли регионов. Но в некоторых субъектах Центральной России холода погубили до 50% садовых посадок.

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