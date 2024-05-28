Эксперты оценили идею вернуть ГИБДД название ГАИ

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Переименование Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ) практических изменений не повлечет, функции у полицейских на дороге после смены названия останутся теми же, считают опрошенные РБК эксперты.

О возвращении названия сообщил 28 мая начальник ГИБДД Михаил Черников. С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад.

«На самом деле большинство людей, которые старше среднего возраста, а кто-то даже и молодой, по-прежнему называли [эту инспекцию] простым словом ГАИ, так было привычнее, потому что, по сути, ничего не изменилось», — сказал РБК вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он усомнился к целесообразности переименования обратно. «Это снова перешивать шевроны, это снова что-то переделать, аббревиатуру и так далее. От перестановки слагаемых сумма не меняется», — добавил Хайцеэр.

С ним согласился руководитель проекта Probok.net Александр Шумский.⁠ ⁠«С практической точки зрения нет никакого смысла в переименовании. Потому что функции при этом никакие не менялись, потому что менять их сложно, федеральным законом», — пояснил собеседник РБК.

Он отметил, что еще вчера никто из сотрудников дорожной инспекции о переименовании был «ни сном, ни духом». «То есть это [решение о] переименовании было на очень высоком уровне, держалось в тайне», — отметил Шумский.

Глава проекта убежден, что реальных перемен это решение не повлечет. «У ГИБДД с 1 марта 2014 года, то есть уже десять лет как ушла функция согласования организации движения. То есть, в общем-то, она не совсем инспекция безопасности движения, скорее больше, действительно, автомобильная инспекция, потому что они больше проверяют документы, регистрацию, где-то рядом с техосмотром», — добавил Шумский.

Он тоже обратил внимание на предстоящие траты по замене шевронов, элементов обозначения на машинах, бланков, документации, служебных удостоверений, вывесок на зданиях и так далее.

«Самые большие деньги — в формах [одежды], в конце концов, поэтому это все станет все в очень приличную копеечку», — убежден руководитель проекта, не решаясь предсказать точные размеры требуемых сумм.

Шумский также полагает, что единственная цель переименования — просто ностальгия.

«В моде у нас сейчас «Волга», «Москвич» восстанавливается, теперь ГАИ, как бы это странно ни звучало», — заключил он.