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ГИБДД вернули название ГАИ

С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. Об этом сообщил корреспондент Autonews.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали такое название», — сказал он.

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, хотя тогда в ее функции не входило регулирование дорожного движения. Этим занималось специальное подразделение милиции ОРУД. Две структуры были объединены в 1961 году.

Переименование в ГИБДД произошло в конце 1990-х. Целью называлось создание положительного имиджа дорожной инспекции. Однако в начале 2000-х Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными. При этом глава государства заявлял, что сам не понимал смысла переименования. «Есть такая организация — ГИБДД. Трудно выговаривается, и вообще не очень понятно, зачем переименовали. Так до сих пор никто внятно не может объяснить», — заявил Путин во время прямой линии в декабре 2001 года.

В 2004 году руководящий орган ГИБДД был назван ДОБДД (департамент обеспечения безопасности дорожного движения). На патрульных машинах при этом наносили надпись ДПС (дорожно-патрульная служба).

Ведомство предлагали переименовать в начале 2010-х, когда шла реформа МВД. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявлял, что если милиция стала полицией, то ГИБДД должна стать дорожной полицией, а из нее ради борьбы с коррупцией нужно уволить всех прежних сотрудников. Однако тогда изменения в законодательство вносить не стали.

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