ГИБДД вернули название ГАИ

С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад

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ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. Об этом сообщил корреспондент Autonews.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали такое название», — сказал он.

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, хотя тогда в ее функции не входило регулирование дорожного движения. Этим занималось специальное подразделение милиции ОРУД. Две структуры были объединены в 1961 году.

Переименование в ГИБДД произошло в конце 1990-х. Целью называлось создание положительного имиджа дорожной инспекции. Однако в начале 2000-х Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными. При этом глава государства заявлял, что сам не понимал смысла переименования. «Есть такая организация — ГИБДД. Трудно выговаривается, и вообще не очень понятно, зачем переименовали. Так до сих пор никто внятно не может объяснить», — заявил Путин во время прямой линии в декабре 2001 года.

В 2004 году руководящий орган ГИБДД был назван ДОБДД (департамент обеспечения безопасности дорожного движения). На патрульных машинах при этом наносили надпись ДПС (дорожно-патрульная служба).

Ведомство предлагали переименовать в начале 2010-х, когда шла реформа МВД. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявлял, что если милиция стала полицией, то ГИБДД должна стать дорожной полицией, а из нее ради борьбы с коррупцией нужно уволить всех прежних сотрудников. Однако тогда изменения в законодательство вносить не стали.