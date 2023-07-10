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«Роскосмос» открыл новый набор в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил об открытии нового набора в отряд космонавтов до конца октября

«Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина объявили открытый конкурс по отбору в кандидаты в космонавты, набор начался с 10 июля, сообщается на сайте госкорпорации.

Среди требований к потенциальным кандидатам: гражданство России, возраст до 35 лет, высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, опыт работы по специальности не меньше трех лет, знание английского языка, отсутствие хронических заболеваний, хорошая физическая подготовка. Также есть требования к росту (150-190 см) и массе тела (50-90 кг).

При этом кандидатам в космонавты нельзя иметь гражданство иностранного государства и вид на жительство в России.

«Претенденты на участие в отборе представляют в конкурсную комиссию пакеты документов по перечню личных и медицинских документов. Заявления и документы (копии оригиналов) принимаются до 30 октября 2023 года», — уточнили в «Роскосмосе».

Это уже четвертый набор в отряд космонавтов. Первый был в 2012 году, тогда были отобраны восемь человек, в 2018 году — тоже восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в отряде космонавтов 26 человек.

В ходе текущего отбора планируется набрать шесть человек, желательно, чтобы половина из них были женщины, заявил «РИА Новости» командир отряда Олег Кононенко.

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Летом прошлого года «Роскосмос» объявлял отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию. Национальная академия наук Белоруссии тогда направила список из 29 кандидатов. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

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