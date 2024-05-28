Первый Aurus с дипломатическими номерами достался послу Ливии в России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Первым владельцем российского автомобиля Aurus Senat с дипломатическими номерами стал ливийский посол в Москве Мухаммед Маграви. Об этом он сообщил ТАСС.

О появлении первого такого лимузина на улицах Москвы сообщал портал Motor.ru.

По словам посла, он обратил внимание на этот автомобиль, когда увидел президента России Владимира Путина в этой машине.

«Был искренне восхищен его мощным образом, изысканным дизайном, техническими характеристиками, габаритами. <...> Я сам принял решение пойти на это приобретение, поскольку мне важно понять русскую идентичность, самобытность и характер для поступательного развития взаимовыгодных отношений между нашими странами», — заявил дипломат.

Стоимость Aurus Senat (по данным дилеров на ноябрь 2023 года) начинается от 40,8 млн руб.

По словам Маграви, в Aurus есть то, чего нет в машинах производства других стран. «Меня пытались отговорить от покупки, обосновывая это различными предлогами», — добавил он.

На первой версии Aurus Senat Путин приезжал на инаугурацию 2018 года. Затем, уже на обновленной версии, — на инаугурацию 7 мая 2024 года. По сравнению с предыдущей версией у Aurus Senat другими стали решетка радиатора, бампер, капот, крылья. Сзади появились новые фонари.

В Минпромторге дизайн обновленного Aurus Senat назвали «современным технократичным образом», который пришел на смену консервативному классическому стилю. В новом лимузине появились цифровое зеркало заднего вида, функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора, камера контроля утомляемости водителя, мультимедийная система NAMI MM-System.