Первый Aurus с дипломатическими номерами достался послу Ливии в России
Первым владельцем российского автомобиля Aurus Senat с дипломатическими номерами стал ливийский посол в Москве Мухаммед Маграви. Об этом он сообщил ТАСС.
О появлении первого такого лимузина на улицах Москвы сообщал портал Motor.ru.
По словам посла, он обратил внимание на этот автомобиль, когда увидел президента России Владимира Путина в этой машине.
«Был искренне восхищен его мощным образом, изысканным дизайном, техническими характеристиками, габаритами. <...> Я сам принял решение пойти на это приобретение, поскольку мне важно понять русскую идентичность, самобытность и характер для поступательного развития взаимовыгодных отношений между нашими странами», — заявил дипломат.
Стоимость Aurus Senat (по данным дилеров на ноябрь 2023 года) начинается от 40,8 млн руб.
По словам Маграви, в Aurus есть то, чего нет в машинах производства других стран. «Меня пытались отговорить от покупки, обосновывая это различными предлогами», — добавил он.
На первой версии Aurus Senat Путин приезжал на инаугурацию 2018 года. Затем, уже на обновленной версии, — на инаугурацию 7 мая 2024 года. По сравнению с предыдущей версией у Aurus Senat другими стали решетка радиатора, бампер, капот, крылья. Сзади появились новые фонари.
В Минпромторге дизайн обновленного Aurus Senat назвали «современным технократичным образом», который пришел на смену консервативному классическому стилю. В новом лимузине появились цифровое зеркало заднего вида, функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора, камера контроля утомляемости водителя, мультимедийная система NAMI MM-System.
История российского бренда Aurus началась в 2013 году, когда правительство поручило автомоторному институту НАМИ разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Этот проект получил условное название «Кортеж», на первом этапе на него было выделено 12,4 млрд руб.
В конце 2017 года на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально 75% Aurus принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после сделки с арабским фондом осталось 63,5% Aurus, у «Соллерса» — 0,5%.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах