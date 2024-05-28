Индийский космический стартап Agnikul в четвертый раз отменил пуск своей ракеты

В Индии в четвертый раз отменили пуск напечатанной на 3D-принтере ракеты

Фото: Agnikul Cosmos Private Limited / Reuters

Индийский космический стартап Agnikul отменил пуск своей ракеты Agnibaan с двигателем, работающим на смеси газа и жидкого топлива, за несколько секунд до старта, передает Reuters.

Эта отмена стала четвертой за последние три месяца, отмечает агентство.

Запуск ракеты был запланирован на 0:15 по Гринвичу (3:15 мск) 28 мая. Чуть менее чем за шесть минут до старта его отложили, объяснив это «техническим сбоем в обратном отсчете». Пуск должен был состояться 3:55 по Гринвичу (6:55 мск).

Однако за пять секунд до старта запуск приостановили «временно, для проверки работоспособности воспламенителя», а затем окончательно отменили.

Ракета Agnibaan — первая построенная Agnikul Cosmos и вторая сооруженная в Индии в частном порядке. В ней впервые в качестве топлива используется смесь жидкости и газа.

Многие детали ракеты были изготовлены методом печати на 3D-принтере. Ее двигатель также сделан с применением 3D-принтера.

Пуск ракеты должен был стать испытательным. Ожидалось, что миссия продлится две минуты. За это время требовалось испытать новый «полукриогенный» двигатель ракеты, в котором в качестве топлива используется смесь жидкости и газа, а также проверить детали, напечатанные на 3D-принтере.

Ракета Agnibaan представляет собой настраиваемую двухступенчатую ракету-носитель. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту высотой около 700 км до 300 кг полезной нагрузки.

Первая в Индии ракета частной разработки, созданная компанией Skyroot, была запущена с космодрома Индийской организации космических исследований (ISRO) в 2022 году.