В мэрии анонсировали строительство трех домов по реновации на юге Москвы

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Еще три дома по программе реновации появятся в столичном районе Царицыно (ЮАО), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Комитет уже выпустил градостроительные планы земельных участков для возведения объектов.

По словам Княжевской, под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 га, расположенную на улице Ереванская, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1.

Отметим, что это не единственные здания в районе Царицыно, которые возводятся в рамках программы реновации. Ранее о начале строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ереванская, земельный участок 6/2, сообщил глава столичного депстроя Рафик Загрутдинов. По его словам, здание планируют ввести в эксплуатацию еще до конца года.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в общей сложности в Южном административном округе в программу реновации включено 378 домов, в которых проживают около 82,3 тыс. человек.

Программа реновации запущена в столице летом 2017 года и подразумевает переселение около 1 млн москвичей из старого жилого фонда в новые дома в пределах своих районов. Только за прошлый год в Москве по этой программе переселили свыше 47 тыс. человек, а 59 новых многоквартирных домов были переданы под заселение.

Напомним, что Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза, с 3 млн до 5–7 млн кв. м в год.