 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге раскрыли ОПГ, легализовавшую сотни мигрантов

МВД: полиция перекрыла канал нелегальной миграции в Курортном районе Петербурга

В Петербурге раскрыли ОПГ, легализовавшую сотни мигрантов
Video

Сотрудники экономической полиции Курортного района Санкт-Петербурга раскрыли группу лиц, которые занимались легализацией мигрантов в этом районе. За полтора года они узаконили пребывание в России примерно 400 иностранцев, сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД.

По информации ведомства, группу возглавлял 58-летний уроженец Азербайджана. Он и сообщники просили у желающих получить регистрацию от 8,5 тыс. до 15 тыс. руб.

В МВД полагают, что члены группы вносили в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранцев заведомо недостоверные сведения об адресах регистрации. Готовые документы после этого подавали в отдел по вопросам миграции Курортного района. В МВД допустили, что к преступлению могут быть причастны сотрудники органов внутренних дел.

В мечети Сургута провели рейд по поиску нелегальных мигрантов
Общество

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции). Фигурантам по ней может грозить до семи лет лишения свободы.

По адресам регистрации мигрантов и дома у предполагаемых фигурантов начались обыски, задержать всех пока не удалось, отметили в МВД.

В Петербурге раскрыли ОПГ, легализовавшую сотни мигрантов

В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили о возбуждении в городе двух уголовных дел по п. «а» ч. 2 ст. 322.1. Там заявили, что речь идет о двух организованных группах, которые действовали с 2023 года и поставили на учет не менее 400 мигрантов. По информации ведомства, злоумышленники получили от них не менее 5,7 млн руб.

В конце мая МВД сообщило о задержании в Гатчине 52-летнего руководителя строительной фирмы. По информации ведомства, с декабря 2023 по февраль 2024 года тот обеспечил регистрацией сотни мигрантов, получая по 3 тыс. руб. с каждого.

Для легализации иностранцев мужчина зарегистрировал компанию, получил на «Госуслугах» электронную подпись и стал подавать сведения о регистрации мигрантов в несуществующем хостеле. Против бизнесмена завели дело по той же статье. Инцидент стал вторым за месяц, отмечал «РБК Петербург».

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Санкт-Петербург мигранты нелегальная миграция
Материалы по теме
В мечети Сургута провели рейд по поиску нелегальных мигрантов
Общество
В сгоревшем хостеле в Истре нашли нелегальных мигрантов
Общество
В Петербурге раскрыли канал незаконной миграции со взломом «Госуслуг»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
«Би-2» отменила выступление в Казахстане Общество, 12:55
Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей Политика, 12:53
Эволюция франчайзинга: как инновации изменят индустрию РБК Франшизы, 12:52
В Петербурге раскрыли ОПГ, легализовавшую сотни мигрантов Общество, 12:45
МИД Польши объяснил ограничения на передвижение российских дипломатов Политика, 12:41
Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы Общество, 12:34
В Ярославской области полицейские изъяли более 158 кг мефедрона Общество, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности Политика, 12:30
«Черный ящик»: как ИИ прогнозирует рост портфеля на бирже Pro, 12:29
Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство Спорт, 12:27
В мэрии анонсировали строительство трех домов по реновации на юге Москвы Город, 12:24
Врачи допустили Майка Тайсона до боя с 27-летним блогером Спорт, 12:19
Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны Политика, 12:11
Тедеско не вызвал Куртуа в сборную Бельгии на Евро-2024 Спорт, 12:09