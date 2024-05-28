В Петербурге раскрыли ОПГ, легализовавшую сотни мигрантов

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Сотрудники экономической полиции Курортного района Санкт-Петербурга раскрыли группу лиц, которые занимались легализацией мигрантов в этом районе. За полтора года они узаконили пребывание в России примерно 400 иностранцев, сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД.

По информации ведомства, группу возглавлял 58-летний уроженец Азербайджана. Он и сообщники просили у желающих получить регистрацию от 8,5 тыс. до 15 тыс. руб.

В МВД полагают, что члены группы вносили в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранцев заведомо недостоверные сведения об адресах регистрации. Готовые документы после этого подавали в отдел по вопросам миграции Курортного района. В МВД допустили, что к преступлению могут быть причастны сотрудники органов внутренних дел.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции). Фигурантам по ней может грозить до семи лет лишения свободы.

По адресам регистрации мигрантов и дома у предполагаемых фигурантов начались обыски, задержать всех пока не удалось, отметили в МВД.

В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили о возбуждении в городе двух уголовных дел по п. «а» ч. 2 ст. 322.1. Там заявили, что речь идет о двух организованных группах, которые действовали с 2023 года и поставили на учет не менее 400 мигрантов. По информации ведомства, злоумышленники получили от них не менее 5,7 млн руб.

В конце мая МВД сообщило о задержании в Гатчине 52-летнего руководителя строительной фирмы. По информации ведомства, с декабря 2023 по февраль 2024 года тот обеспечил регистрацией сотни мигрантов, получая по 3 тыс. руб. с каждого.

Для легализации иностранцев мужчина зарегистрировал компанию, получил на «Госуслугах» электронную подпись и стал подавать сведения о регистрации мигрантов в несуществующем хостеле. Против бизнесмена завели дело по той же статье. Инцидент стал вторым за месяц, отмечал «РБК Петербург».