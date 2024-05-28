В МИДе назвали Байдена страдающим синдромом исторического ревизионизма
Министерство иностранных дел России раскритиковало слова президента США Джо Байдена о том, что американские военные освободили Европу и спасли мир по результатам Второй мировой войны.
«Время поистине безжалостно к институту американских президентов. Ушло поколение лидеров, лично участвовавших во Второй мировой войне. <...> Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», — заявили в МИДе.
В ведомстве напомнили о встрече в 2020 году президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно. Они выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия годовщины встречи на Эльбе, отметив, что «совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий».
«Сегодня американская исключительность — это предательство собственного антифашистского прошлого», — подчеркнули в МИДе.
27 мая Байден выступил на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти. Он заявил, что «поколения военнослужащих следовали в битвах <...>, чтобы защитить нашу независимость» и сохранить США, а также победить фашизм и создать мощные альянсы.
Байден отметил, что через неделю будет 80 лет с того дня, как ветераны Второй мировой войны высадились на пляжах Нормандии, «освободили [Европейский] континент и буквально спасли мир». В ходе выступления Байден не упомянул вклад Советского Союза в окончание войны.
Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года («День Д») и завершилась в конце августа того же года. Тогда войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), военные оккупированных западных государств и других британских доминионов высадились со стороны моря в Нормандии.
Союзники в тот день открыли Западный фронт (до этого он действовал с момента вступления Лондона и Парижа в войну в сентябре 1939 года до капитуляции Франции в июне 1940 года), вынудив Германию сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском.
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