В МИДе назвали Байдена страдающим синдромом исторического ревизионизма

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Министерство иностранных дел России раскритиковало слова президента США Джо Байдена о том, что американские военные освободили Европу и спасли мир по результатам Второй мировой войны.

«Время поистине безжалостно к институту американских президентов. Ушло поколение лидеров, лично участвовавших во Второй мировой войне. <...> Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», — заявили в МИДе.

В ведомстве напомнили о встрече в 2020 году президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно. Они выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия годовщины встречи на Эльбе, отметив, что «совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий».

«Сегодня американская исключительность — это предательство собственного антифашистского прошлого», — подчеркнули в МИДе.

27 мая Байден выступил на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти. Он заявил, что «поколения военнослужащих следовали в битвах <...>, чтобы защитить нашу независимость» и сохранить США, а также победить фашизм и создать мощные альянсы.

Байден отметил, что через неделю будет 80 лет с того дня, как ветераны Второй мировой войны высадились на пляжах Нормандии, «освободили [Европейский] континент и буквально спасли мир». В ходе выступления Байден не упомянул вклад Советского Союза в окончание войны.