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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал США группой поддержки одиозных режимов

Медведев: США превратились в группу поддержки одиозных режимов
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Соединенные Штаты поддерживают самые одиозные правительства в мире. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это отвратительный новый облик США, которые превратились в группу поддержки наиболее одиозных режимов в мире. Это их выбор, хотя ничем хорошим это для Штатов не закончится», — сказал Медведев ТАСС.

Он также заявил, что США помогают террористам, оказывая поддержку властям Украины. По мнению Медведева, Вашингтон объявил России гибридную войну.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

США — крупнейший донор военной помощи Украине. По данным Кильского института, Вашингтон с января 2022 года по январь 2024 года выделил более $67 млрд на поддержку Украины.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле настаивают, что поставки вооружения ВСУ лишь затягивают конфликт.

Медведев назвал США группой поддержки одиозных режимов
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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