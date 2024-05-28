Медведев назвал США группой поддержки одиозных режимов
Соединенные Штаты поддерживают самые одиозные правительства в мире. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Это отвратительный новый облик США, которые превратились в группу поддержки наиболее одиозных режимов в мире. Это их выбор, хотя ничем хорошим это для Штатов не закончится», — сказал Медведев ТАСС.
Он также заявил, что США помогают террористам, оказывая поддержку властям Украины. По мнению Медведева, Вашингтон объявил России гибридную войну.
США — крупнейший донор военной помощи Украине. По данным Кильского института, Вашингтон с января 2022 года по январь 2024 года выделил более $67 млрд на поддержку Украины.
Москва осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле настаивают, что поставки вооружения ВСУ лишь затягивают конфликт.
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