В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать приграничные регионы
Западные неправительственные организации и СМИ пытаются дестабилизировать обстановку в российских регионах, граничащих с Украиной. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
По его словам, для «провоцирования панических настроений» среди населения зарубежные организации проводят «информационно-психологические операции», в ходе которых распространяют фейки. Кулишов подчеркнул, что россияне оказывают «активную помощь» пограничникам в защите границы.
«Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе», — отметил он.
С начала военной операции граничащие с Украиной российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Несколько раз там отражали попытки диверсионно-разведывательных групп прорваться через границу.
В Белгородской, Брянской и Курской областях были сформированы добровольные народные дружины. Они помогают обеспечивать общественный порядок в приграничных районах.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?