В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать граничащие с Украиной регионы

В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать приграничные регионы

Западные неправительственные организации и СМИ пытаются дестабилизировать обстановку в российских регионах, граничащих с Украиной. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

По его словам, для «провоцирования панических настроений» среди населения зарубежные организации проводят «информационно-психологические операции», в ходе которых распространяют фейки. Кулишов подчеркнул, что россияне оказывают «активную помощь» пограничникам в защите границы.

«Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе», — отметил он.

С начала военной операции граничащие с Украиной российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Несколько раз там отражали попытки диверсионно-разведывательных групп прорваться через границу.

В Белгородской, Брянской и Курской областях были сформированы добровольные народные дружины. Они помогают обеспечивать общественный порядок в приграничных районах.