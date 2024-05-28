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Политика ,  
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«Коммерсантъ» узнал детали визита Путина в Узбекистан

«Ъ»: Путину и Мирзиееву подавали воду официанты в белых и черных перчатках

Президентам России и Узбекистана Владимиру Путину и Шавкату Мирзиееву во время визита главы российского государства в Ташкент воду приносили официанты в белых и черных перчатках, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Очевидно: в этот раз приехали к человеку, которому нравится Владимир Путин, и все тут. И он хотел, чтобы это чувствовалось», — пишет Колесников.

Путин прибыл в Узбекистан вечером 26 мая. Визит был запланирован на два дня, однако, Путин решил остаться в Узбекистане на ночь, а утром 28 мая дать пресс-конференцию, сообщил Колесников.

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Узбекистан — третья страна, куда Путин приехал с визитом после переизбрания. До этого он ездил в Китай и Белоруссию. Переговоры прошли в «атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия», они были обстоятельными и плодотворными», заявили в Кремле.

Мирзиеев на переговорах с российским коллегой отметил, что сегодня сотрудничество двух стран достигло «беспрецедентно высокого уровня».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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