«Коммерсантъ» узнал детали визита Путина в Узбекистан
Президентам России и Узбекистана Владимиру Путину и Шавкату Мирзиееву во время визита главы российского государства в Ташкент воду приносили официанты в белых и черных перчатках, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
«Очевидно: в этот раз приехали к человеку, которому нравится Владимир Путин, и все тут. И он хотел, чтобы это чувствовалось», — пишет Колесников.
Путин прибыл в Узбекистан вечером 26 мая. Визит был запланирован на два дня, однако, Путин решил остаться в Узбекистане на ночь, а утром 28 мая дать пресс-конференцию, сообщил Колесников.
Узбекистан — третья страна, куда Путин приехал с визитом после переизбрания. До этого он ездил в Китай и Белоруссию. Переговоры прошли в «атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия», они были обстоятельными и плодотворными», заявили в Кремле.
Мирзиеев на переговорах с российским коллегой отметил, что сегодня сотрудничество двух стран достигло «беспрецедентно высокого уровня».
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