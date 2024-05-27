В Луганске прогремела серия взрывов и начался сильный пожар

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших уточняется

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Луганске произошло несколько взрывов, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Взрывы прогремели около 21:05 мск.

«ЛуганскИнформЦентр» пишет, что взрывы были слышны из всех частей города. В районе квартала Якира начался сильный пожар, передает агентство ЛНР. По данным ТАСС, пожар возник на востоке города.

Из-за удара ВСУ по Луганску, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу кассетными боеприпасами, в результате возник пожар. «На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в телеграм-канале.

В апреле под ракетный удар попал машиностроительный завод в Луганске. По нему выпустили несколько ракет. Также были повреждены жилые дома. При атаке пострадали девять человек.

В мае был нанесен удар ракетами ATACMS по местной нефтебазе, там произошел пожар. Пострадали несколько сотрудников базы.